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Китай вирішив збудувати сонячну електростанцію в космосі
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Китай хоче побудувати на орбіті Землі першу космічну сонячну електростанцію. Проект передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей. Здобута з їх допомогою екологічно чиста електроенергія передаватиметься на Землю. Конструкцію планується розмістити до 2030 року на геостаціонарній орбіті, на висоті 35 786 км, де вона буде постійно перебувати над обраною точкою Землі.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:33
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