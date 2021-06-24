Росія не повинна бути єдиним клієнтом української газотранспортної системи (ГТС), оскільки 2025 року закінчиться дія контракту з "Газпромом".
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:52
Україна здатна заробити на транзиті газу і без...
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Дивися повний текст Україна здатна заробити на транзиті газу і без «Газпрому» – «Нафтогаз».
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