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Україна здатна заробити
на транзиті газу і без...

Україна здатна заробити на транзиті газу і без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:52

Україна здатна заробити на транзиті газу і без...

Пропонуємо до обговорення:
Росія не повинна бути єдиним клієнтом української газотранспортної системи (ГТС), оскільки 2025 року закінчиться дія контракту з "Газпромом".

Дивися повний текст Україна здатна заробити на транзиті газу і без «Газпрому» – «Нафтогаз».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:52

ага поднять цены на газ на внутреннем рынке
sopkotomhu
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