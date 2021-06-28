Тариф на електрику для малозабезпечених громадян буде знижено
Дивися повний текст У Міненерго анонсували новий тариф на електрику.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:09
У Міненерго анонсували новий тариф на електрику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго анонсували новий тариф на електрику.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:15
Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:35
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