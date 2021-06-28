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У Міненерго анонсували новий тариф на електрику
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Тариф на електрику для малозабезпечених громадян буде знижено
Дивися повний текст У Міненерго анонсували новий тариф на електрику
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R2
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:10
Дурдом!
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alex1941
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:15
Никакой конкретики
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Investor_K
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:15
Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.
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Rainbow
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:35
Rainbow написав:
Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.
Золоті слова
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Investor_K
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:11
Investor_K написав: Rainbow написав:
Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.
Золоті слова
"Западные партнёры" не разрешают обижать своих "инвесторов". Так что "бери или плати"
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:26
Что анонсировали?Где цифры???
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sena_2008atp
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:43
sena_2008atp написав:
Что анонсировали?Где цифры???
1,68 продлили на месяц. Расходимся.
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:47
живём как на пороховой бочке...
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vitaliian
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