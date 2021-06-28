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У Міненерго анонсували
новий тариф на електрику

У Міненерго анонсували новий тариф на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:09

У Міненерго анонсували новий тариф на електрику

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на електрику для малозабезпечених громадян буде знижено

Дивися повний текст У Міненерго анонсували новий тариф на електрику.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:10

Дурдом!
alex1941
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:15

Никакой конкретики
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:15

Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:35

  Rainbow написав:Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.

Золоті слова
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:11

  Investor_K написав:
  Rainbow написав:Вирішіть вже щось з зеленим тарифом, не може він бути у нас в країні найвищим в Європі.

Золоті слова

"Западные партнёры" не разрешают обижать своих "инвесторов". Так что "бери или плати"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:26

Что анонсировали?Где цифры???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:43

  sena_2008atp написав:Что анонсировали?Где цифры???

1,68 продлили на месяц. Расходимся.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:47

Re: У Міненерго анонсували новий тариф на електрику

живём как на пороховой бочке...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:15

  vitaliian написав:живём как на пороховой бочке...

бачили очі що купували ....
akido
 
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