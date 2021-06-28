У Міненерго анонсували новий тариф на електрику

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:03
И кто же ето такой малообеспеченный гражданин и как ето доказать, какие справки и векселя куда нести и где очереди занимать? А то что человек который использует до 100кВт само собой не подразумевает что он малообеспеченный? Или как в анекдоте, нужно каждый год носить справку в собез что ты действительно инвалид и у тебя нога за год не отросла
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