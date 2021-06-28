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У Міненерго анонсували
новий тариф на електрику

У Міненерго анонсували новий тариф на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:03

И кто же ето такой малообеспеченный гражданин и как ето доказать, какие справки и векселя куда нести и где очереди занимать? А то что человек который использует до 100кВт само собой не подразумевает что он малообеспеченный? Или как в анекдоте, нужно каждый год носить справку в собез что ты действительно инвалид и у тебя нога за год не отросла
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:04

Одна загвоздка-малообеспеченных у нас процентов 65 будет.
Scotch
 
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Сейчас опять будет байка про бедных и субсидии.
Я не хочу платить за соседа алкаша безработного! Я не хочу платить за всех бедных и нищих! Есть ли конституция по которой мы имеем равные права? Только вот отмечали праздник или прощание с ней!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:18

  fiona98 написав:А то что человек который использует до 100кВт само собой не подразумевает что он малообеспеченный?

Разве не наоборот? Обеспеченный может себе позволить, например, экономичные лампочки и холодильник экономного класса. Лично у меня, несмотря на то, что горячая вода только из электробойлера, типично 85-90 кВтч/месяц. На доходы не жалуюсь. Или мы про малообеспеченность на которую министры жалуются, когда 36000 грн в месяц - это едва себе на еду, а на ребёнка уже точно не хватит?
moveton
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  #<12
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