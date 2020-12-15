В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №4594.
Дивися повний текст Повноваження інспекторів із паркування розширять.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 12:47
Повноваження інспекторів із паркування розширять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноваження інспекторів із паркування розширять.
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:47
Правильно. Во всем мире это делают инспектора по парковке. Тикет под лобовое и вперед.
P.S. Паркингов больше хотелось бы тоже
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