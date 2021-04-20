|
|
США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство транспорту США видало розпорядження про заборону продажів квитків на авіаперельоти між США і Білоруссю, після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Дивися повний текст США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94303
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:40
Демократия во всей красе.
Им садит самолеты можно, белорусам нельзя.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3689
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|2115
|
|
|1
|686
|
|
|2
|212
|