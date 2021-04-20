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США заборонили продаж
авіаквитків до Білорусі

США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:40

США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство транспорту США видало розпорядження про заборону продажів квитків на авіаперельоти між США і Білоруссю, після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Дивися повний текст США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:40

Демократия во всей красе.
Им садит самолеты можно, белорусам нельзя.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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