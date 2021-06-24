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Запровадження електронного
квитка в Києві знову перенесли

Запровадження електронного квитка в Києві знову перенесли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:43

Запровадження електронного квитка в Києві знову перенесли

Пропонуємо до обговорення:
Система запрацює лише через 1,5 року.

Дивися повний текст Запровадження електронного квитка в Києві знову перенесли.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:43

А шо такое? Не хотят свои схемы теневые терять?
escape2015
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Модератори: Ірина_, Модератор

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