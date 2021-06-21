Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:45
Apple офіційно відкрила офіс в Україні
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Дивися повний текст Apple офіційно відкрила офіс в Україні.
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:47
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:07
Re: Apple офіційно відкрила офіс в Україні
Я так розумію це для боротьби з сірим імпортом і демпінгом, отже ціни зростуть.
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:11
Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.
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