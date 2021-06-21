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Apple офіційно
відкрила офіс в Україні

Apple офіційно відкрила офіс в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:45

Apple офіційно відкрила офіс в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні.

Дивися повний текст Apple офіційно відкрила офіс в Україні.
R2
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нарешті
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:03

Зачем?
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:47

  3x2x3x2 написав:Зачем?

Предоставлять тут в Украине услуги от своего имени напрямую.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:07

Re: Apple офіційно відкрила офіс в Україні

Я так розумію це для боротьби з сірим імпортом і демпінгом, отже ціни зростуть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:11

Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:11

Для пользователя продукции яблока отличная новость, а для кулибиных любителей жирного заработка печалька. Теперь даже реклама с намеком на обслуживание будет показана. Только авторизованные центры с оригинальными комплектующими. Да и ни какой левой разблокировки, наказание жесткое.
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:53

  Forum написав:Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.

Радуется тому, что стоимость ремонта вырастет в разы :D
unicdima
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