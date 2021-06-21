Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні.
Дивися повний текст Apple офіційно відкрила офіс в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:45
Apple офіційно відкрила офіс в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple офіційно відкрила офіс в Україні.
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:47
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:07
Re: Apple офіційно відкрила офіс в Україні
Я так розумію це для боротьби з сірим імпортом і демпінгом, отже ціни зростуть.
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:11
Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:11
Для пользователя продукции яблока отличная новость, а для кулибиных любителей жирного заработка печалька. Теперь даже реклама с намеком на обслуживание будет показана. Только авторизованные центры с оригинальными комплектующими. Да и ни какой левой разблокировки, наказание жесткое.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:53
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:17
И какое нынче жесткое наказание предусмотрено за разблокировку собственного айфона? Джобс-патруль дубинками будет молотить?
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:35
какой там жирный заработок? владельцы "яблок" еще кредиты пятизначные не повыплачивали за свои девайсы, уже бьют экраны, топят их в сортире и кричат "а чего ремонт так дорого???" когда в СЦ работал, мы с яблоководов ржали регулярно - аппарат за 30-40 тыс. и 800 грн. ремонт "ой, дорого!"
сейчас узнают, что такое действительно дорого... зато ж айфон надо иметь не старше, чем у соседа )))
p.s. наверное рынок органов тоже получит толчок к развитию после прихода Apple
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|