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Apple офіційно
відкрила офіс в Україні

Apple офіційно відкрила офіс в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:52

  unicdima написав:
  Forum написав:Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.

Радуется тому, что стоимость ремонта вырастет в разы :D


Конечно радуюсь, потому что хочу качественный ремонт, а не замену всей начинки моего телефона на глючную б/у комплектуху. Мне так раз аккумулятор поменяли, ещё на пятом айфоне, так он после этого и перегружаться начал произвольно, и выключался сам, камера мутно фотографировать начала- и никому ничего не докажешь потом! А про стоимость ремонта можно не заикаться, если у человека телефон стоит больше 30000 гривен, уж как-нибудь с последних наскребёт : ))
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:03

  Tamagoch написав:
  olic_cdma написав:Для пользователя продукции яблока отличная новость, а для кулибиных любителей жирного заработка печалька.

какой там жирный заработок? владельцы "яблок" еще кредиты пятизначные не повыплачивали за свои девайсы, уже бьют экраны, топят их в сортире и кричат "а чего ремонт так дорого???" когда в СЦ работал, мы с яблоководов ржали регулярно - аппарат за 30-40 тыс. и 800 грн. ремонт "ой, дорого!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

сейчас узнают, что такое действительно дорого... зато ж айфон надо иметь не старше, чем у соседа )))

p.s. наверное рынок органов тоже получит толчок к развитию после прихода Apple :twisted:


Не надо сравнивать кредитных нищебродов с нормальными людьми. А то так сейчас докатимся до мерседесоводов, бмвводов, и выяснится, что дейву-анус тоже машина и тоже ездит, а все остальные сектанты и лохи переплачивающие за значок на капоте кучу денег.Завидуйте молча, или работать устройтесь, а не на форумах штаны просиживайте пока мамка кормит. Так до конца жизни будете со своими мейцзухуиявэйями ходить и слюни пускать на людей с айфонами : )
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  #<12
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