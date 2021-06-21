Apple офіційно відкрила офіс в Україні

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Forum написав:Вот и отлично! Наконец-то появятся официальные сервисные центры, а не киоски со школотой, которые во время ремонта заменят пол телефона на битое б/у.
Радуется тому, что стоимость ремонта вырастет в разы
Конечно радуюсь, потому что хочу качественный ремонт, а не замену всей начинки моего телефона на глючную б/у комплектуху. Мне так раз аккумулятор поменяли, ещё на пятом айфоне, так он после этого и перегружаться начал произвольно, и выключался сам, камера мутно фотографировать начала- и никому ничего не докажешь потом! А про стоимость ремонта можно не заикаться, если у человека телефон стоит больше 30000 гривен, уж как-нибудь с последних наскребёт : ))
olic_cdma написав:Для пользователя продукции яблока отличная новость, а для кулибиных любителей жирного заработка печалька.
какой там жирный заработок? владельцы "яблок" еще кредиты пятизначные не повыплачивали за свои девайсы, уже бьют экраны, топят их в сортире и кричат "а чего ремонт так дорого???" когда в СЦ работал, мы с яблоководов ржали регулярно - аппарат за 30-40 тыс. и 800 грн. ремонт "ой, дорого!"
сейчас узнают, что такое действительно дорого... зато ж айфон надо иметь не старше, чем у соседа )))
p.s. наверное рынок органов тоже получит толчок к развитию после прихода Apple
Не надо сравнивать кредитных нищебродов с нормальными людьми. А то так сейчас докатимся до мерседесоводов, бмвводов, и выяснится, что дейву-анус тоже машина и тоже ездит, а все остальные сектанты и лохи переплачивающие за значок на капоте кучу денег.Завидуйте молча, или работать устройтесь, а не на форумах штаны просиживайте пока мамка кормит. Так до конца жизни будете со своими мейцзухуиявэйями ходить и слюни пускать на людей с айфонами : )
Forum написав: Конечно радуюсь, потому что хочу качественный ремонт, а не замену всей начинки моего телефона на глючную б/у комплектуху. Мне так раз аккумулятор поменяли, ещё на пятом айфоне, так он после этого и перегружаться начал произвольно, и выключался сам, камера мутно фотографировать начала- и никому ничего не докажешь потом! А про стоимость ремонта можно не заикаться, если у человека телефон стоит больше 30000 гривен, уж как-нибудь с последних наскребёт : ))
На таких лохах и живут официальные сервисы В свое время я с сервисами по компьютерной технике плотно работал, знал руководителей большинства киевских контор, поэтому знаю их принципы работы. Вот когда вместо копеечного ремонта они тебе предложат замену целого модуля по цене в половину устройства вот тогда я посмотрю на твои убеждения А если мастер где-то накосячил то с него и надо было спрашивать.
unicdima написав:А если мастер где-то накосячил то с него и надо было спрашивать.
С дяди Васи в гаражах, работающего без официальной регистрации за наличку - очень много спросишь.
Меня как-то официалы уверяли, что надо делать капиталку движку, я естественно отказался, так он у меня еще 300тыс пробегал пока не продал. Вот тебе и официальный сервис и стажировка мастеров в Германии.