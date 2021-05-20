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«НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.
Дивися повний текст «НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть усі керівники департаменту
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49
Тревожный звоночек!
Хотелось бы больше информации и чем это грозит банковскому сектору в Украине.
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straponesa
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