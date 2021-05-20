«НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть...

Додано: Чет 01 лип, 2021 05:10
Это часть остатков Гонтарево-Порошенковской банды, которые никогда не работали в интересах Украины.
Они работали на интересы определенных международных финансовых кругов и свои личные финансовые интересы...
Обратите внимание на основное требование МВФ к Украине - это независимость НБУ.
А независимость от кого или чего!? - От государства Украины!!!
«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» — Амшель Ротшильд.
Эту банду, прошлой власти, потихоньку выдавливают из НБУ - сами уходят, как говорится "скатертью дорожка".