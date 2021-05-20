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«НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.
Дивися повний текст «НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть усі керівники департаменту
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R2
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49
Тревожный звоночек!
Хотелось бы больше информации и чем это грозит банковскому сектору в Украине.
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straponesa
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:24
Це дуже поганий сигнал. У нас уже був один такий Арбузов, ставленник донецьких, після якого довелося 5-6 років розгрібати ці авгієві стайні. Дуже дорого нам виходять такі товариші.
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espanol
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Додано: Чет 01 лип, 2021 05:10
Это часть остатков Гонтарево-Порошенковской банды, которые никогда не работали в интересах Украины.
Они работали на интересы определенных международных финансовых кругов и свои личные финансовые интересы...
Обратите внимание на основное требование МВФ к Украине - это независимость НБУ.
А независимость от кого или чего!? - От государства Украины!!!
«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» — Амшель Ротшильд.
Эту банду, прошлой власти, потихоньку выдавливают из НБУ - сами уходят, как говорится "скатертью дорожка".
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Valeriy237
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:03
espanol
Це дуже поганий сигнал. У нас уже був один такий Арбузов, ставленник донецьких, після якого довелося 5-6 років розгрібати ці авгієві стайні. Дуже дорого нам виходять такі товариші.
Разгребли так, что курс с 8 упал до 28, а дневной объем торгов валютной биржи с 1-2х млд. долл. упал до 100-200 млн....
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Alexnik
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:15
Valeriy237 написав:
Это часть остатков Гонтарево-Порошенковской банды, которые никогда не работали в интересах Украины.
Они работали на интересы определенных международных финансовых кругов и свои личные финансовые интересы...
Эту банду, прошлой власти, потихоньку выдавливают из НБУ - сами уходят, как говорится "скатертью дорожка".
Да, да, эти подлецы обокрали и обличили десятки "зубожилых инвесторив", ликвидировав их МММ зомби банки.
Низабудимнипростим.
МВФ - тоже злодеи, кредитовали под 2-3%, это слишком дорого. Вот под 6-10% - в самый раз, а разницу покроет мудрый нарид через новые налоги и тарифы.
Valeriy237 написав:
Обратите внимание на основное требование МВФ к Украине - это независимость НБУ.
А независимость от кого или чего!? - От государства Украины!!!
«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» — Амшель Ротшильд.
И тут согласен. Напридумывали эти буржуи всяческих мудреных схем управления. Нам это не подходит. НБУ должен работать как "глобальная касса взаимопомощи МММ" и справедливо управляться нашим мудрым преЗедентом напрямую.
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Schmit
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