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«НБУ далеко відійшов від
стандартів» – з Нацбанку йдуть...

«НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49

«НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть...

Пропонуємо до обговорення:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

Дивися повний текст «НБУ далеко відійшов від стандартів» – з Нацбанку йдуть усі керівники департаменту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:49

Тревожный звоночек!
Хотелось бы больше информации и чем это грозит банковскому сектору в Украине.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:24

Це дуже поганий сигнал. У нас уже був один такий Арбузов, ставленник донецьких, після якого довелося 5-6 років розгрібати ці авгієві стайні. Дуже дорого нам виходять такі товариші.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 05:10

Это часть остатков Гонтарево-Порошенковской банды, которые никогда не работали в интересах Украины.
Они работали на интересы определенных международных финансовых кругов и свои личные финансовые интересы...
Обратите внимание на основное требование МВФ к Украине - это независимость НБУ.
А независимость от кого или чего!? - От государства Украины!!!

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» — Амшель Ротшильд.

Эту банду, прошлой власти, потихоньку выдавливают из НБУ - сами уходят, как говорится "скатертью дорожка".
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:03

Це дуже поганий сигнал. У нас уже був один такий Арбузов, ставленник донецьких, після якого довелося 5-6 років розгрібати ці авгієві стайні. Дуже дорого нам виходять такі товариші.
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Разгребли так, что курс с 8 упал до 28, а дневной объем торгов валютной биржи с 1-2х млд. долл. упал до 100-200 млн....
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:15

  Valeriy237 написав:Это часть остатков Гонтарево-Порошенковской банды, которые никогда не работали в интересах Украины.
Они работали на интересы определенных международных финансовых кругов и свои личные финансовые интересы...

Эту банду, прошлой власти, потихоньку выдавливают из НБУ - сами уходят, как говорится "скатертью дорожка".

Да, да, эти подлецы обокрали и обличили десятки "зубожилых инвесторив", ликвидировав их МММ зомби банки.
Низабудимнипростим.
МВФ - тоже злодеи, кредитовали под 2-3%, это слишком дорого. Вот под 6-10% - в самый раз, а разницу покроет мудрый нарид через новые налоги и тарифы.

  Valeriy237 написав:Обратите внимание на основное требование МВФ к Украине - это независимость НБУ.
А независимость от кого или чего!? - От государства Украины!!!

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» — Амшель Ротшильд.

И тут согласен. Напридумывали эти буржуи всяческих мудреных схем управления. Нам это не подходит. НБУ должен работать как "глобальная касса взаимопомощи МММ" и справедливо управляться нашим мудрым преЗедентом напрямую.
Schmit
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