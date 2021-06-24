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Рада підтримала збільшення
гарантованої суми вкладів до...

Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:31

Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт закону має забезпечити плавність приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Дивися повний текст Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:31

готовятся к декларированию
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:49

Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.

крига скресла

  cohan написав:готовятся к декларированию

а баланс зрады не нарушен :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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