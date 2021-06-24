Проєкт закону має забезпечити плавність приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:31
Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч.
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:49
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
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