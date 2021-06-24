Проєкт закону має забезпечити плавність приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:31
Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч.
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:49
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:48
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
Ще б 18% податку скасували(лише воєнний збір можна тимчасово залишити) - то, взагалі, б красавці були!
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:53
Вот как раз военный сбор нафиг не нужен. А подоходный налог это основа основ. И странно убирать его с процентов по депозитам (пассивного дохода) при этом оставляя для зарплат (активный доход).
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:22
Дай Боже. Ще би скасували 18%, зараз це аж ніяк не актуально, всі депозити працюють в мінус в будь-якій валюті.
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:32
Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.
Хех, то ще не так давно були депо під 24-25-27-28% і БЕЗ ЖОДНИХ ПОДАТКІВ!
А тепер нещасні 9-11% і ще й обкладені ДВОМА податками - нормас?
#жгітєісчо!
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