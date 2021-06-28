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Рада підтримала збільшення
гарантованої суми вкладів до...

Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:38

Re: Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до.

Непогано. На старі депо це теж розраховано, можна підгодувать стовпи?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:45

Сума гарантування у валюті вірогідно не зміниться
ztbbig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:30

  ztbbig написав:Сума гарантування у валюті вірогідно не зміниться

Не существует отдельной суммы гарантирования в валюте.
vitaliy_berdinskikh
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