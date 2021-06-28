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Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:38
Непогано. На старі депо це теж розраховано, можна підгодувать стовпи?
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chipmunk
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:45
Сума гарантування у валюті вірогідно не зміниться
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ztbbig
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:30
ztbbig написав:
Сума гарантування у валюті вірогідно не зміниться
Не существует отдельной суммы гарантирования в валюте.
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vitaliy_berdinskikh
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