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United Airlines оголосила про найбільшу закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Американський гігант у сфері авіаперевезень, компанія United Airlines, оголосила про закупівлю одразу 270 нових літаків, що є найбільшим замовленням в історії компанії.
Дивися повний текст United Airlines оголосила про найбільшу закупівлю літаків у своїй історії
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Додано: Сер 30 чер, 2021 21:58
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