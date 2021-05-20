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У Мінфіні заявили про неефективність
використання коштів...

У Мінфіні заявили про неефективність використання коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:06

У Мінфіні заявили про неефективність використання коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Залишки грошових коштів на рахунках закладів охорони здоров’я з початку року зросли на 800 млн грн і станом на 1 квітня 2021 року становили 17,7 млрд гривень.

Дивися повний текст У Мінфіні заявили про неефективність використання коштів на рахунках лікарень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:07

Средства не используются,а лекарства и медматериалы для лечения заставляют покупать самих больных.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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