В Україні з 1 липня 2021 року 5 млн осіб підвищать пенсійні виплати.
Дивися повний текст У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських пенсіонерів.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:30
У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських...
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Дивися повний текст У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських пенсіонерів.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:30
1854 грн разве что в селе выжить можно. И то на дрова пойдут.
Це перемога.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:50
R2
зато у Лещенко 900 тиш зарплата а совок на ЖД как бил так и остался
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