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У липні підвищені пенсії
отримають 5 млн українських...

У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:30

У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня 2021 року 5 млн осіб підвищать пенсійні виплати.

Дивися повний текст У липні підвищені пенсії отримають 5 млн українських пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:30

1854 грн разве что в селе выжить можно. И то на дрова пойдут.
Це перемога.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:50

R2
зато у Лещенко 900 тиш зарплата а совок на ЖД как бил так и остался
sopkotomhu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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