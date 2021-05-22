Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський офіційно почав свій дворічний «спринт» на посаді керівника підприємства.
Дивися повний текст Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив план роботи на два роки.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:50
Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив...
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Дивися повний текст Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив план роботи на два роки.
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:50
Нова пошта добилась всего этого без громких спринтов и миллионных зарплат руководству
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:27
Рекордсмен "крутой"укрпочты за время своей бурной деятельности закрыл сотни почтовых отделений на периферии и сделал трехдневную рабочую неделю.Вот такие "рекорды".
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:51
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:52
Правильный подход: минимизировать затраты которые не компенсируются доходами от отделений.
Новая почта, которую вспоминали выше, в таких местах вообще б всех уволила и поставила бы почтомат. Возможно Укрпочта когда-то тоже придёт к этому.
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