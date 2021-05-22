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Свій банк і дохід у $1 мільярд.
Смілянський оприлюднив...

Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:50

Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський офіційно почав свій дворічний «спринт» на посаді керівника підприємства.

Дивися повний текст Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив план роботи на два роки.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:50

Нова пошта добилась всего этого без громких спринтов и миллионных зарплат руководству
siriys
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:27

Рекордсмен "крутой"укрпочты за время своей бурной деятельности закрыл сотни почтовых отделений на периферии и сделал трехдневную рабочую неделю.Вот такие "рекорды".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:51

  siriys написав:Нова пошта добилась всего этого без громких спринтов и миллионных зарплат руководству

Думаешь у руководства НП зарплата на уровне средней по Украине? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:52

  sena_2008atp написав:Рекордсмен "крутой"укрпочты за время своей бурной деятельности закрыл сотни почтовых отделений на периферии и сделал трехдневную рабочую неделю.Вот такие "рекорды".

Правильный подход: минимизировать затраты которые не компенсируются доходами от отделений.

Новая почта, которую вспоминали выше, в таких местах вообще б всех уволила и поставила бы почтомат. 8) Возможно Укрпочта когда-то тоже придёт к этому.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:37

vitaliy_berdinskikh
Дело то и не в почтоматах,хотя я сомневаюсь,что их когда либо установят.Пожилые люди ходят на почту оплачивать коммунальные услуги т.к. не владеют интернет услугами.Конкретно у нас в большом пгт.было два отделения между ними расстояние около 2х километров,теперь одно "похоронили" и старикам приходится проходить по пересеченной местности 3-4 километра.А вы о рациональности.Сберкассу единственную на посёлке "похоронили" в прошлом году.Вот и вся оптимизация.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:42

Re: Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив..

  sena_2008atp написав:Пожилые люди ходят на почту оплачивать коммунальные услуги т.к. не владеют интернет услугами

Как описанные изменения мешают им оплачивать? Никак.
  sena_2008atp написав:большом пгт.....по пересеченной местности

ПГТ? А каким боком к посёлку пересечённая местность? Отдаёт полвареничным пенсионером.

Почтовые отделения и в городе далеко не в каждом втором доме находятся - вполне можно и километр идти, и два. Может тогда ПГТ задуматься о транспорте раз оно такое большое? Ах, да, пенсионеры ж захотят ездить бесплатно. :lol: А кто за это платить будет?
vitaliy_berdinskikh
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