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Нацбанк прокоментував
звільнення керівництва...

Нацбанк прокоментував звільнення керівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:04

Нацбанк прокоментував звільнення керівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк повідомляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення.

Дивися повний текст Нацбанк прокоментував звільнення керівництва департаменту ліцензування.
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