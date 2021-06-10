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Нацбанк згортає антикризові
монетарні заходи: які зміни...

Нацбанк згортає антикризові монетарні заходи: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:05

Нацбанк згортає антикризові монетарні заходи: які зміни...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк розпочинає поступове згортання антикризових монетарних заходів відповідно до анонсованого графіку.

Дивися повний текст Нацбанк згортає антикризові монетарні заходи: які зміни починають діяти з 1 липня.
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