Президент Володимир Зеленський підписав закон №1584 ІХ про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:26
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям.
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:26
Справжніх «чорнобильців» вже давно нема або залишились одиниці
Але ж кожен наступний політик піариться на пенсіх - усім тим, хто саого часу купив потрібну довідку
А я маю чомусь оплачувати це із своїх податків
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