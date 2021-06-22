ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх своїх клієнтів ФОП.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22
ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП
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Дивися повний текст ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП.
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:53
Круглосуточно это конечно хорошо, а что на счет выходных? можно будет продавать в субботу-воскресенье?
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:50
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:03
Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.
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