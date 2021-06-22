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ПриватБанк запустив цілодобовий
режим купівлі валюти для ФОП

ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22

ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх своїх клієнтів ФОП.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22

Логично, круглосуточно оббирать фрилансеров намного выгоднее)
len_stepa
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:53

Круглосуточно это конечно хорошо, а что на счет выходных? можно будет продавать в субботу-воскресенье?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:50

  len_stepa написав:Логично, круглосуточно оббирать фрилансеров намного выгоднее)

Фух, зрада с первого комментария. Всё в порядке.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:03

Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.
nighthawk5
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