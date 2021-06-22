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ПриватБанк запустив цілодобовий
режим купівлі валюти для ФОП

ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22

ПриватБанк запустив цілодобовий режим купівлі валюти для ФОП

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх своїх клієнтів ФОП.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:22

Логично, круглосуточно оббирать фрилансеров намного выгоднее)
len_stepa
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:53

Круглосуточно это конечно хорошо, а что на счет выходных? можно будет продавать в субботу-воскресенье?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:50

  len_stepa написав:Логично, круглосуточно оббирать фрилансеров намного выгоднее)

Фух, зрада с первого комментария. Всё в порядке.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:03

Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:32

Чому прес- служба привату не розповідала як два місяці тому банк запровадив додаткові комісії при купівлі- продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами? Чому мовчить, що десятиліттями комісія 0,3% була захована в курсах купівлі- продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами і курси значно відрізнялись від курсів міжбанку та інших банків? (але це було зрозуміло бо ж не було додаткових комісій) Тепер при здійсненні купівлі продажу іноземної валюти, в приваті залишилі і старе курсоутворення, і почали додатково брати комісію за операції купівлі продажу на міжбанку.(йо, є ж один тарифний план де комісія не береться, але місячна абонплата - 750 грн - якраз для фрілансерів)))
ntar1211
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:14

От теперь заживем.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:18

  nighthawk5 написав:Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.

А если не стал -- что делать? :lol:
И зачем продавать по невыгодному курсу? -- обязательную продажу черти-знает-когда отменили...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:23

  _hunter написав:
  nighthawk5 написав:Ну та, оббирати фрілансерів так стало значно вигідніше, а не як раніше - торгову сесію прохлопав і як на другий день курс став менш вигідним то кусав лікті.

А если не стал -- что делать? :lol:
И зачем продавать по невыгодному курсу? -- обязательную продажу черти-знает-когда отменили...

Вигідного курсу в Приваті ніколи не буває. Він завжди гірше ринкового який був учора, є сьогодні та буде завтра.
akido
 
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