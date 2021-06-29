У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується власникам будинків, квартир та іншої нерухомості за 2020 рік.
Дивися повний текст Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46
Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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Дивися повний текст Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість.
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