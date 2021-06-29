RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці з 1 липня повинні
сплатити податок на нерухомість

Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46

Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується власникам будинків, квартир та іншої нерухомості за 2020 рік.

Дивися повний текст Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46

А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?
Rainbow
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:48

А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 621 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 чер, 2021 13:10
24 2021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 09:41
Козак-характерник
Зеленський підписав закон про «податок на Google»
R2 » Вів 29 чер, 2021 10:42
9 430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 13:58
vitaliy_berdinskikh
Українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в...
R2 » Вів 29 чер, 2021 10:28
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 10:28
asdasd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95765)
01.07.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.