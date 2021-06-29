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Українці з 1 липня повинні
сплатити податок на нерухомість

Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46

Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується власникам будинків, квартир та іншої нерухомості за 2020 рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46

А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?
Rainbow
 
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А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:41

  vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?

идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:43

  Rainbow написав:А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?

все обкладивается если ты собственник
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:50

счета никому значит не приходили: нужно значит искать налоговую, требовать, чтобы тебе дали счет заплатить. Тратить на это личное время, а значит, деньги. Зачем тогда эти "крайыны в шмартхвони", "дийы"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:20

  sopkotomhu написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?

идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет


За мытарями бегать :mrgreen: чтобы они деньги взяли, кабинеты оббивать. Нужно ли давать взятку чтобы заплатить?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:29

Re: Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухоміс

платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду - Заплати налог за квадраты, а потом еще раз заплати налог за то что прибыль за аренду поимел.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:55

  sopkotomhu написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?

идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет

Налоговая моей земли - где-то за городом, я честно говоря даже не знаю где именно. Мне туда ехать чтобы заплатить сотню-другую налога? Да у меня на бензин уйдёт больше.
vitaliy_berdinskikh
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