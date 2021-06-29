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Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується власникам будинків, квартир та іншої нерухомості за 2020 рік.
Дивися повний текст Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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R2
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:46
А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?
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Rainbow
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:48
А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:41
vitaliy_berdinskikh написав:
А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет
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sopkotomhu
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:43
Rainbow написав:
А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?
все обкладивается если ты собственник
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sopkotomhu
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:50
счета никому значит не приходили: нужно значит искать налоговую, требовать, чтобы тебе дали счет заплатить. Тратить на это личное время, а значит, деньги. Зачем тогда эти "крайыны в шмартхвони", "дийы"?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:20
sopkotomhu написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет
За мытарями бегать
чтобы они деньги взяли, кабинеты оббивать. Нужно ли давать взятку чтобы заплатить?
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Dear_Sir
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:29
платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду - Заплати налог за квадраты, а потом еще раз заплати налог за то что прибыль за аренду поимел.
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p_a_l
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:55
sopkotomhu написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
идеш в налоговую и платиш
они там напишут счет
Налоговая моей земли - где-то за городом, я честно говоря даже не знаю где именно. Мне туда ехать чтобы заплатить сотню-другую налога? Да у меня на бензин уйдёт больше.
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vitaliy_berdinskikh
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