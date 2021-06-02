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Українці з 1 липня повинні
сплатити податок на нерухомість

Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:36

вот эти нелюди

Номер, дата реєстрації:
5600 від 02.06.2021
Сесія реєстрації:
5 сесія IX скликання
Редакція законопроекту:
Основний
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
Головний комітет:
Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
Інші комітети:
Сольський М.Т. Комітет з питань аграрної та земельної політики
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Бондаренко О.В. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Наталуха Д.А. Комітет з питань економічного розвитку
Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Костін А.Є. Комітет з питань правової політики
Лубінець Д.В. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу
Клочко А.А. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Крячко М.В. Комітет з питань цифрової трансформації
golllmax
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:54

  vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?


появится в личном кабинете, примерно в сентябре - октябре, уже сразу со штрафом
шатрфы за 2019 списали в честь ковида, кстати
Востаннє редагувалось cohan в Чет 01 лип, 2021 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:56

  Rainbow написав:А комерційні приміщення, паркінги не обкладаються?

там еще хуже, есть налог на недвигу, а есть на землю

у знакомых флигель к жилому дому, в доме ОСББ, им за землю ничего, а ему насчитали - нежилой фонд, стоит на земле - на земле...

паркинги вроде нет, тут надо чтобы земля именно под строением была и нежилой фонд
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:38

Очередной "Шедевр" от ЗЕлени.
Шаас, только Породистую собаку продам и заплачу очередной налог на ВОЗДУХ!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:09

  sequence написав:счета никому значит не приходили: нужно значит искать налоговую, требовать, чтобы тебе дали счет заплатить. Тратить на это личное время, а значит, деньги. Зачем тогда эти "крайыны в шмартхвони", "дийы"?

им пофик они тебе штраф нарисуют
все претензии к зеленскому
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:13

  cohan написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?


появится в личном кабинете, примерно в сентябре - октябре, уже сразу со штрафом
шатрфы за 2019 списали в честь ковида, кстати

О, да - уже раз так было, года два-три назад.

Потом правда вообще ничего не выставляли - как оказалось в кадастре на какую-то папку "пролили кофе" (условно говоря) и мой участок "испарился" . Но в прошлом году удалось привести кадастр в чувство и похоже теперь опять надо мониторить е-кабинет весь август и сентябрь. :twisted:
vitaliy_berdinskikh
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