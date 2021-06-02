Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
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Номер, дата реєстрації: 5600 від 02.06.2021 Сесія реєстрації: 5 сесія IX скликання Редакція законопроекту: Основний Рубрика законопроекту: Економічна політика Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України Ініціатор(и) законопроекту: Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України Головний комітет: Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Інші комітети: Сольський М.Т. Комітет з питань аграрної та земельної політики Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету Бондаренко О.В. Комітет з питань екологічної політики та природокористування Наталуха Д.А. Комітет з питань економічного розвитку Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Костін А.Є. Комітет з питань правової політики Лубінець Д.В. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу Клочко А.А. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Крячко М.В. Комітет з питань цифрової трансформації
sequence написав:счета никому значит не приходили: нужно значит искать налоговую, требовать, чтобы тебе дали счет заплатить. Тратить на это личное время, а значит, деньги. Зачем тогда эти "крайыны в шмартхвони", "дийы"?
им пофик они тебе штраф нарисуют все претензии к зеленскому
vitaliy_berdinskikh написав:А если, как обычно, счёт по налогу не пришёл?
появится в личном кабинете, примерно в сентябре - октябре, уже сразу со штрафом шатрфы за 2019 списали в честь ковида, кстати
О, да - уже раз так было, года два-три назад.
Потом правда вообще ничего не выставляли - как оказалось в кадастре на какую-то папку "пролили кофе" (условно говоря) и мой участок "испарился" . Но в прошлом году удалось привести кадастр в чувство и похоже теперь опять надо мониторить е-кабинет весь август и сентябрь.