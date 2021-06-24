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Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Єгипет через поширення нових штамів коронавірусу вирішив оновити правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 туристів.
Дивися повний текст Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів
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