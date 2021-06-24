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Єгипет оновив правила в'їзду
для вакцинованих туристів

Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:08

Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет через поширення нових штамів коронавірусу вирішив оновити правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 туристів.

Дивися повний текст Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів.
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