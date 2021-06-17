Столиця продовжує оновлювати Велику Кільцеву дорогу. Роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56
Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео).
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56
Будет очень хорошо если все пешеходные переходы сделают в виде мостов , уберут развороты и обустроят развороты на Жулянском путепроводе с обеих сторон
|