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Кличко показав, як ремонтують
Кільцеву дорогу (відео)

Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56

Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Столиця продовжує оновлювати Велику Кільцеву дорогу. Роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Дивися повний текст Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56

Будет очень хорошо если все пешеходные переходы сделают в виде мостов , уберут развороты и обустроят развороты на Жулянском путепроводе с обеих сторон
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:15

Re: Кличко показав, як ремонтують Кільцеву дорогу (відео)

Народ готовий розірвати того Кличка за халтурну організацію роботи та темпи робіт.
Зараз в одинадцять ночі Кільцева стоїть, а вдень там жах, ще й спека.
unicdima
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