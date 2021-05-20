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Volvo представила концептуальний «електрокар майбутнього»
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:07
Пропонуємо до обговорення:
Шведський автовиробник показав незвичайний концепт електромобіля, який демонструє погляди компанії на епоху, в якій немає місця ДВС. Крім того, Volvo назвала терміни повної відмови бренду від випуску автомобілів на традиційному паливі.
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