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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється новий спосіб шахрайства. Шахраї оформили кредит за допомогою програми «Дiя», а колектори вимагали повернути суму боргу з відсотками 12 тис. грн за користування кредитними коштами.

Дивися повний текст Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит — експерт з кібербезпеки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36

ЕПАМ же писал приложение ) я думаю уже сотни кредитов так оформлени
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:43

Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.
gmailcom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:47

  gmailcom написав:Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.

написано же что у пострадавшей не било не дии не Id карти
причем тут телефон
просто кому надо поставил дию и симитировал Id пострадавшей
sopkotomhu
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