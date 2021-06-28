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Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється новий спосіб шахрайства. Шахраї оформили кредит за допомогою програми «Дiя», а колектори вимагали повернути суму боргу з відсотками 12 тис. грн за користування кредитними коштами.
Дивися повний текст Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит — експерт з кібербезпеки
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36
ЕПАМ же писал приложение ) я думаю уже сотни кредитов так оформлени
приложение содержит в себе коди запросов для получение всех документов
Востаннє редагувалось sopkotomhu
в П'ят 02 лип, 2021 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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sopkotomhu
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:43
Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.
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gmailcom
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:47
gmailcom написав:
Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.
написано же что у пострадавшей не било не дии не Id карти
причем тут телефон
просто кому надо поставил дию и симитировал Id пострадавшей
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sopkotomhu
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:04
sopkotomhu написав: gmailcom написав:
Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.
написано же что у пострадавшей не било не дии не Id карти
причем тут телефон
просто кому надо поставил дию и симитировал Id пострадавшей
Не потрібно навіть "ставити" цю хрєнодію. Досить знати її дірки та експлуатувати їх.
А дірок там афігєзна кількість враховуючи що писали її якісь невідомі особи на замовлення злодіїв та без ніякого аудиту.
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akido
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:21
2400 грн смешной кредит, не думаю что злоумышленники отжимались ради такой суммы
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bondtarass
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:29
для sopkotomhu: если были сотни, уже были бы сотни статей об этом…
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