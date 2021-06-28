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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється новий спосіб шахрайства. Шахраї оформили кредит за допомогою програми «Дiя», а колектори вимагали повернути суму боргу з відсотками 12 тис. грн за користування кредитними коштами.

Дивися повний текст Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит — експерт з кібербезпеки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:36

ЕПАМ же писал приложение ) я думаю уже сотни кредитов так оформлени
приложение содержит в себе коди запросов для получение всех документов
Востаннє редагувалось sopkotomhu в П'ят 02 лип, 2021 12:12, всього редагувалось 1 раз.
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:43

Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.
gmailcom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:47

  gmailcom написав:Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.

написано же что у пострадавшей не било не дии не Id карти
причем тут телефон
просто кому надо поставил дию и симитировал Id пострадавшей
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:04

  sopkotomhu написав:
  gmailcom написав:Брался кредит скорее всего удалённо? ID карта не нужна для создания паспорта в дii
Электронная подпись есть в дii, кто имел доступ к телефону? Регистрация в дии тоже по электронной подписи с привата (там можно посмотреть дату формирования последней подписи).
Ну и конечно очень малый шанс - это установка вредного по, которое дало полное управление над телефоном.

написано же что у пострадавшей не било не дии не Id карти
причем тут телефон
просто кому надо поставил дию и симитировал Id пострадавшей

Не потрібно навіть "ставити" цю хрєнодію. Досить знати її дірки та експлуатувати їх.

А дірок там афігєзна кількість враховуючи що писали її якісь невідомі особи на замовлення злодіїв та без ніякого аудиту.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:21

2400 грн смешной кредит, не думаю что злоумышленники отжимались ради такой суммы
bondtarass
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:29

для sopkotomhu: если были сотни, уже были бы сотни статей об этом…
bondtarass
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:48

  bondtarass написав:2400 грн смешной кредит, не думаю что злоумышленники отжимались ради такой суммы

работают по старой схеме оформляют мелкие кредите под большие проценти
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:49

  bondtarass написав:для sopkotomhu: если были сотни, уже были бы сотни статей об этом…

Люди узнавают о случившемся уже после того, как их липовые долги передадут коллекторам
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:58

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

вообще не понятно как ...
Слать на фиг коллекторов пусть передают дело в суд, а в суде оно рассыплется.
Как можно взять кредит через с помощью ДИИ ? дия выступила паспортом в какойто МФО ( типа Швидко гроши) ? они принимают Дию ? не понятна схема ...
Дия это только паспорт , а как же физические подписи на документе ?
yama
 
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