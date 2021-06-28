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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:09

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

  yama написав:а в суде оно рассыплется.
Как можно взять кредит через с помощью ДИИ ?

Не рассыпится, если это будет рассматриваться как обычное гражданское дело: Дия полноценный заменитель паспорта. Чтобы рассыпалось жертва должна писать заявление об открытии уголовного дела и вот там есть шанс доказать что "ты не верблюд".
vitaliy_berdinskikh
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