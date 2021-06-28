Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26

Сотрудница взяла в микрокредитной организации пару тыс грн., вовремя вернула. Но через пару месяцев звонки, угрозы и т.п. За полтора года ее и родственников и знакомых затерроризировали. Были отданы сбережения, продана машина, возникла куча проблем.

На самом деле, когда берется микрокредит, Вы даете паспортные данные, ставите на телефоне приложение, которое за Вами пасет, сливает все контакты, по сути является трояном.

Когда начали разбираться - после первого сыра в мышеловке у преступников в руках все - контакты, пароли, номера телефонов. Второй кредит оформляют они уже липовый без ведома жертвы, крутят уже проценты повыше. Дальше психологический шантаж, заставляют оформлять третий кредит на погашение второго, подсовывают вместо одного юрлица кредитного союза целую гроздь разных. Через год человек должен уже 15 фирмам тысяч по 20 на каждую. Причем жертве не обязательно даже клацать "согласен" на оформление кредита, они за нее это делают сами. Даже когда засвеченные карточки в банке закрыты. Не стесняются заливать фальсифицированной инфо кредитные бюро. Милиции Ваши проблемы пофиг.

Сотрудница сбежала из страны. Где-то гастарбайтит. Хорошо если не в борделе. Связи с ней нет уже полгода. Родственников и знакомых спамят сообщениями с угрозами.