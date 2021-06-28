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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:09

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

  yama написав:а в суде оно рассыплется.
Как можно взять кредит через с помощью ДИИ ?

Не рассыпится, если это будет рассматриваться как обычное гражданское дело: Дия полноценный заменитель паспорта. Чтобы рассыпалось жертва должна писать заявление об открытии уголовного дела и вот там есть шанс доказать что "ты не верблюд".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:47

А можно ли поставить пожизненную блокировку на использование Дии для идентификации моей личности? Чтобы идентифицировать можно было только личным присутствием и бумажным паспортом.

Я против того, чтобы ктото от моего имени проводил операции. Как отказаться от этой навязанной гадости?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:53

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

  Цитрин написав:А можно ли поставить пожизненную блокировку на использование Дии для идентификации моей личности?
Не предусмотрено.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:08

  yama написав:вообще не понятно как ...
Слать на фиг коллекторов пусть передают дело в суд, а в суде оно рассыплется.
Как можно взять кредит через с помощью ДИИ ? дия выступила паспортом в какойто МФО ( типа Швидко гроши) ? они принимают Дию ? не понятна схема ...
Дия это только паспорт , а как же физические подписи на документе ?

Именно: "експерт" з кібербезпеки Корсун или намеренно туману нагнетает или сам особо ничего не знает, но раздувает щеки. -- банальный первый шаг: истребовать из "швыдкогрошей" документы, на основании которых кредит был выдан -- и тот не сделан...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:16

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

Вообще-то это только половина истории. Полностью она изложена здесь:
https://ain.ua/2021/07/01/kejs-kredit-cherez-diia/
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:22

  ОлегВМ написав:Вообще-то это только половина истории. Полностью она изложена здесь:
https://ain.ua/2021/07/01/kejs-kredit-cherez-diia/

Вот это больше похоже на правду:
В Минцифре сообщили, что кредит Людмиле «выдали» с грубыми нарушениями со стороны «Милоан». Его уже закрыли — женщина больше ничего не должна компании. Более того, Минцифра отключила от «Дія» все микрофинансовые организации — чтобы такие случаи не повторялись.

т.е. имеет место древнейшая схема с "рисовынным" паспортом, но "експерт" з кібербезпеки Корсун несмотря на все усилия этот простейший факт выяснить не смог :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26

реальный кейс

Сотрудница взяла в микрокредитной организации пару тыс грн., вовремя вернула. Но через пару месяцев звонки, угрозы и т.п. За полтора года ее и родственников и знакомых затерроризировали. Были отданы сбережения, продана машина, возникла куча проблем.
На самом деле, когда берется микрокредит, Вы даете паспортные данные, ставите на телефоне приложение, которое за Вами пасет, сливает все контакты, по сути является трояном.
Когда начали разбираться - после первого сыра в мышеловке у преступников в руках все - контакты, пароли, номера телефонов. Второй кредит оформляют они уже липовый без ведома жертвы, крутят уже проценты повыше. Дальше психологический шантаж, заставляют оформлять третий кредит на погашение второго, подсовывают вместо одного юрлица кредитного союза целую гроздь разных. Через год человек должен уже 15 фирмам тысяч по 20 на каждую. Причем жертве не обязательно даже клацать "согласен" на оформление кредита, они за нее это делают сами. Даже когда засвеченные карточки в банке закрыты. Не стесняются заливать фальсифицированной инфо кредитные бюро. Милиции Ваши проблемы пофиг.
Сотрудница сбежала из страны. Где-то гастарбайтит. Хорошо если не в борделе. Связи с ней нет уже полгода. Родственников и знакомых спамят сообщениями с угрозами.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:32

  yama написав:а как же физические подписи на документе ?

Цифровые подписи значительно надёжнее. Их невозможно подделать
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