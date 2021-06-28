Не рассыпится, если это будет рассматриваться как обычное гражданское дело: Дия полноценный заменитель паспорта. Чтобы рассыпалось жертва должна писать заявление об открытии уголовного дела и вот там есть шанс доказать что "ты не верблюд".
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:09
Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —
Не рассыпится, если это будет рассматриваться как обычное гражданское дело: Дия полноценный заменитель паспорта. Чтобы рассыпалось жертва должна писать заявление об открытии уголовного дела и вот там есть шанс доказать что "ты не верблюд".
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:47
А можно ли поставить пожизненную блокировку на использование Дии для идентификации моей личности? Чтобы идентифицировать можно было только личным присутствием и бумажным паспортом.
Я против того, чтобы ктото от моего имени проводил операции. Как отказаться от этой навязанной гадости?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:53
Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:08
Именно: "експерт" з кібербезпеки Корсун или намеренно туману нагнетает или сам особо ничего не знает, но раздувает щеки. -- банальный первый шаг: истребовать из "швыдкогрошей" документы, на основании которых кредит был выдан -- и тот не сделан...
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:16
Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —
Вообще-то это только половина истории. Полностью она изложена здесь:
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:22
Вот это больше похоже на правду:
т.е. имеет место древнейшая схема с "рисовынным" паспортом, но "експерт" з кібербезпеки Корсун несмотря на все усилия этот простейший факт выяснить не смог
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26
реальный кейс
Сотрудница взяла в микрокредитной организации пару тыс грн., вовремя вернула. Но через пару месяцев звонки, угрозы и т.п. За полтора года ее и родственников и знакомых затерроризировали. Были отданы сбережения, продана машина, возникла куча проблем.
На самом деле, когда берется микрокредит, Вы даете паспортные данные, ставите на телефоне приложение, которое за Вами пасет, сливает все контакты, по сути является трояном.
Когда начали разбираться - после первого сыра в мышеловке у преступников в руках все - контакты, пароли, номера телефонов. Второй кредит оформляют они уже липовый без ведома жертвы, крутят уже проценты повыше. Дальше психологический шантаж, заставляют оформлять третий кредит на погашение второго, подсовывают вместо одного юрлица кредитного союза целую гроздь разных. Через год человек должен уже 15 фирмам тысяч по 20 на каждую. Причем жертве не обязательно даже клацать "согласен" на оформление кредита, они за нее это делают сами. Даже когда засвеченные карточки в банке закрыты. Не стесняются заливать фальсифицированной инфо кредитные бюро. Милиции Ваши проблемы пофиг.
Сотрудница сбежала из страны. Где-то гастарбайтит. Хорошо если не в борделе. Связи с ней нет уже полгода. Родственников и знакомых спамят сообщениями с угрозами.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:32
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:05
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:13
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